В Свердловской области двое парней поехали в лес на велосипедах и заблудились
В Свердловской области вывели из леса пропавших парней. 23 - летний и 13 - летний жители города Полевского заблудились на велосипедах и не могли выбраться. Молодые люди сумели позвонить на номер 112 и сообщить о беде.
- После получения информации в отделе МВД по Полевскому была собрана оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники ПДН, участковые уполномоченные полиции, а также экипаж ГИБДД. Через несколько часов молодых людей нашли, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
После этого парни рассказали, что они решили покататься на велосипедах в лесу, затем потеряли дорогу назад. Но вовремя сориентировались и выехали на проселочную дорогу, от туда сразу позвонили спасателям. Сейчас ребят передали родителям, с ними все в порядке, от медицинской помощи они отказались.
В полиции напоминают, что при каждом посещении леса необходимо иметь с собой заряженный телефон, воду и небольшой запас
ИСТОЧНИК KP.RU