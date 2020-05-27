В Свердловской области двое парней поехали в лес на велосипедах и заблудились

27 Май 2020 2020-05-27T09:38:09+03:00

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В Свердловской области вывели из леса пропавших парней. 23 - летний и 13 - летний жители города Полевского заблудились на велосипедах и не могли выбраться. Молодые люди сумели позвонить на номер 112 и сообщить о беде.

- После получения информации в отделе МВД по Полевскому была собрана оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники ПДН, участковые уполномоченные полиции, а также экипаж ГИБДД. Через несколько часов молодых людей нашли, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

После этого парни рассказали, что они решили покататься на велосипедах в лесу, затем потеряли дорогу назад. Но вовремя сориентировались и выехали на проселочную дорогу, от туда сразу позвонили спасателям. Сейчас ребят передали родителям, с ними все в порядке, от медицинской помощи они отказались.

В полиции напоминают, что при каждом посещении леса необходимо иметь с собой заряженный телефон, воду и небольшой запас

ИСТОЧНИК KP.RU