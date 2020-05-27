«Отпросилась покататься на роликах»: появились подробности пропажи 13-летней Екатерины Топычкановой из Екатеринбурга

27 Май 2020 2020-05-27T09:07:39+03:00

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В полиции Екатеринбурга рассказали о семье пропавшей сутки назад школьницы. Напомним, 13-летняя Екатерина Топычканова исчезла 26 мая и с тех пор не выходила на связь. В УМВД города отметили, что семья полная и благополучная, на учете никогда не стояли. Девочка никогда не убегала из дома.

Поисками Екатерины Топычкановой занимаются полиция и волонтеры. Девушка ушла из дома в Кировском районе.

- Утром, 26 мая, несовершеннолетняя отпросилась покататься с подругой на роликах. Мать Екатерины разрешила, и пока дочь гуляла, отправилась по делам. В районе 12.00 женщина вернулась домой, обнаружила, что дочери нет, и ролики она не брала. Обеспокоенная мама начала звонить своему ребенку на сотовый, но телефон был уже отключен, - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Приметы пропавшей:

Рост Екатерины 152-155 сантиметров, худощавого телосложения, на груди есть родинка, также имеются шраму от операции в паховой области, на левом ухе кожный отросток.

Была одета: джинсы черного цвета, толстовка с капюшоном синего цвета (на груди принт в виде сердца), кроссовки бирюзового цвета на белой подошве.

Сообщите о местонахождении Екатерины Топычкановой в полицию по телефону (343) 356-42-02 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU