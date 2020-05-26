2020-05-26T20:51:28+03:00
Общество

В Свердловской области новобранцев перед отправкой в воинскую часть несколько раз проверяют медики

Для соблюдения социальной дистанции количество призывников в сборных пунктах сократили в два раза
Алина СУРИНА
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Свердловская область одной из первых в центральном военном округе начала отправку новобранцев в воинские частиСвердловская область одной из первых в центральном военном округе начала отправку новобранцев в воинские частиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская область одной из первых в центральном военном округе начала отправку новобранцев в воинские части. В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории областного сборного пункта, откуда производится отправка новобранцев на воинскую службу, организованы специальные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

- Для недопущения распространения коронавирусной инфекции на всей линейке отбора призывников, начиная от явки в районный военкомат и заканчивая доставкой на территорию областного сборного пункта и следованием до места службы, установлен многоуровневый медицинский и санитарный контроль, - рассказал ив департаменте информационной политики.

Каждый прибывший в Егоршино призывник проходит экспресс-тестирование на коронавирус. Попасть на территорию сборного пункта могут только те, чей тест показал отрицательный результат. После тестирования призывник направляется на медосмотр и профессионально-психологический отбор. Тестирование проходят проходят также и сотрудники сборного пункта.

В контрольно-пропускном пункте, казармах, столовой и кабинетах медицинского и профессионально-психологического обследования дважды в день проводится дезинфекция. Для соблюдения социальной дистанции количество призывников в сборных пунктах в этом году сократили в два раза.

- До 10 июня мы отправляем новобранцев в военные части, которые находятся на территории региона. В этом случае они перемещаются исключительно тем транспортом, который находится в ведении воинских частей, – рассказал военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин. - После 15 июня начнется отправка в Дальневосточный, Западный, Южный военные округа, а также Северный флот. При этом все призывники будут перемещаться, так называемыми, прицепными вагонами. Каждый вагон рассчитан на 54 посадочных места, но с учетом следования дистанции в каждом из вагонов будут размещены не более 27 человек.

На всем пути следования молодым людям выдают медицинские маски из расчета восемь штук на одного человека в сутки, антисептические гели и бактерицидные салфетки. Уже в воинских частях для всех новобранцев предусмотрен обязательный двухнедельный карантин.

На сегодняшний день в сборный пункт прибыли 103 человека. 74 из них в составе 5 воинских команд уже отправлены по месту службы. Всего в ходе весеннего призыва 2020 года на военную службу будут призваны около четырех тысяч свердловчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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