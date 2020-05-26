26 Май 2020 2020-05-26T18:19:03+03:00

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В Екатеринбурге 35 пациентов коронавирусом пролечено с помощью плазмы крови. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Такой метод лечения применяют в 40, 24 и 6 больнице.

- Доноров, переболевших COVID-19, принимает наша областная станция переливания крови. Каждый желающий обычно сдает по две-три дозы плазмы, и за все время у нас доноры обеспечили доз примерно на 65 пациентов, - рассказал Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, такие методики лечения изначально начали применять врачи в столичных больницах, и практика показала, что переливание антиковидной крови позволяет облегчить протекание болезни. Специалисты оценивают эффективность этого методадля тяжелых пациентов почти в 70 процентов. Как рассказал Евгений Куйвашев, сегодня данные продолжают обрабатывать, чтобы сделать более точные выводы.

Напомним, на сегодня в больницах Свердловской области в тяжелом состоянии находятся 53 человека, 17 из них – на аппаратах ИВЛ, 101 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU