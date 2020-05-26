26 Май 2020 2020-05-26T16:46:30+03:00

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В Екатеринбурге коронавирусом заболели военнослужащие 32 военного городка. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, первые четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией были выявлены во время проведения профилактического обследования личного состава.

- Инфицированные были незамедлительно доставлены в инфекционный стационар военного медицинского учреждения гарнизона, где в настоящее время получают необходимое лечение. Состояние всех удовлетворительное, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

После того как стало известно о четырех зараженных коронавирусом военнослужащих, в 32 военном городке определили контактных лиц у которых были взяты тесты на COVID-19. Первичные исследования подтвердили наличие возбудителя коронавирусной инфекции еще у 16 военнослужащих. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Заболевание у всех протекает в легкой форме.

Все контактировавшие переведены на карантин и находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков. На территории воинской части проводится дезинфекция и санитарная обработка.

ИСТОЧНИК KP.RU