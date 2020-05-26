В Екатеринбурге ищут Екатерину Летучую

26 Май 2020 2020-05-26T15:20:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге полицейские и спасатели вот уже больше 20 дней разыскивают 33-летнюю Летучую (Кадочникову) Екатерину Николаевну. Женщина пропала еще 2 мая – вышла из дома, но так и не вернулась. О пропаже сообщили родственники.

Особые приметы: шрам над левой бровью.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы средней длины и карие глаза.

В день пропажи была одета в темно-коричневую куртку и джинсы.

Если вы вдруг видели где-то Екатерину или знаете, где она может быть, обязательно сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU