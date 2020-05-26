В Екатеринбурге ищут Екатерину Летучую
В Екатеринбурге полицейские и спасатели вот уже больше 20 дней разыскивают 33-летнюю Летучую (Кадочникову) Екатерину Николаевну. Женщина пропала еще 2 мая – вышла из дома, но так и не вернулась. О пропаже сообщили родственники.
Особые приметы: шрам над левой бровью.
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы средней длины и карие глаза.
В день пропажи была одета в темно-коричневую куртку и джинсы.
Если вы вдруг видели где-то Екатерину или знаете, где она может быть, обязательно сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU