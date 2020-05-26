26 Май 2020 2020-05-26T14:17:00+03:00

На Урале под суд отправили виновника ДТП, который насмерть сбил двух человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Невьянске, что в Свердловской области, под суд отправили 58-летнего жителя Нижней Салды. В конце прошлого года мужчина устроил смертельное ДТП на трассе «Екатеринбург – Серов»: на скорости 70 км/час он не справился с управлением и вылетел в кювет, где стояли два человека – тоже водители, которые чуть раньше попали в аварию и разбирались в происходящем.

- Один из водителей получил насколько серьезные травмы, что скончался прямо на месте происшествия. Второй чуть позже, в центральной больнице Невьянска, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На виновника завели уголовное дело и направили в суд для рассмотрения по существу. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до семи лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU