Когда у студентов начнутся каникулы 2020: отвечает губернатор Куйвашев

25 Май 2020 2020-05-25T17:09:16+03:00

Глава Среднего Урала рассказал, когда закончится учебный год у студентов колледжей и техникумов

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Из-за пандемии коронавируса пришлось перенести ЕГЭ и отменить ОГЭ. Но как быть студентам колледжей и техникумов? Такой вопрос задали губернатору Евгению Куйвашеву.

- Когда можно выйти на каникулы? Я студентка техникума, я не справляюсь с заданиями на фоне жизненных проблем. Успеваемость заметно упала, я боюсь, что после дистанционного обучения многих могут отчислить, - написала губернатору девушка.

- Сегодня всем нелегко, - ответил Евгений Куйвашев. – Учебный год закончится как и раньше, 30 июня. В свердловских колледжах и техникумах работают профессиональные педагоги, уверен, Вы обсудите с ними трудности и вам удастся совместно найти решение. Кроме того, вы можете оставлять свои вопросы на горячую линию министерства образования по номеру 8 (343) 312-00-04 (доб. 136). Желаю удачного завершения года и успешной сдачи сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU