На Среднем Урале разыскивают усатого мужчину с татуировкой группы крови на руке
Полицейские Тавды разыскивают 51-летнего жителя уральского поселка Кошуки Михайлова Андрея Юрьевича. Мужчина пропал еще 7 апреля – около 19:00 он вышел с территории фермы «Хасаншин» и направился, предположительно, в сторону садов «Белые Лилии». С тех пор о нем никто ничего не слышал.
Особые приметы: шрам на левом плече, татуировка с группой крови на левой руке.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза, усы.
В день пропажи был одет в серую куртку, трико и сапоги «дутыши». При себе у него была черная дорожная сумка, желтый пакет, в которых лежало постельное белье белого цвета, новый сине-оранжевый костюм и носки.
Если вы вдруг где-то видели Андрея Юрьевича или знаете, где он может быть, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (34360) 5-29-61 или 8 (904) 543-45-78.
ИСТОЧНИК KP.RU