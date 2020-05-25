2020-05-25T14:56:45+03:00
Общество

На Среднем Урале разыскивают усатого мужчину с татуировкой группы крови на руке

Михайлов Андрей пропал еще 7 апреля
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области
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Полицейские Тавды разыскивают 51-летнего жителя уральского поселка Кошуки Михайлова Андрея Юрьевича. Мужчина пропал еще 7 апреля – около 19:00 он вышел с территории фермы «Хасаншин» и направился, предположительно, в сторону садов «Белые Лилии». С тех пор о нем никто ничего не слышал.

Особые приметы: шрам на левом плече, татуировка с группой крови на левой руке.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза, усы.

В день пропажи был одет в серую куртку, трико и сапоги «дутыши». При себе у него была черная дорожная сумка, желтый пакет, в которых лежало постельное белье белого цвета, новый сине-оранжевый костюм и носки.

Если вы вдруг где-то видели Андрея Юрьевича или знаете, где он может быть, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (34360) 5-29-61 или 8 (904) 543-45-78.

ИСТОЧНИК KP.RU

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