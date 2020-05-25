2020-05-25T14:38:12+03:00
Общество

С начала года в лесах Свердловской области поймали 248 браконьеров

За пять месяцев было проведено 1 324 рейда
Мария Трапезникова
Поделиться:
С начала года в лесах Свердловской области поймали 248 браконьеровС начала года в лесах Свердловской области поймали 248 браконьеровФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

С начала года охотинспекторы Свердловской области поймали 248 браконьеров, нелегально отстреливающих животных в лесах региона. Госинспекторами департамента по охране, контролю и регулированию животного мира было проведено 1 324 рейда.

- В ходе них выявлена незаконная добыча 78 диких животных: 53 косуль, 21 лося и 4 птиц. Ущерб от незаконной охоты составил порядка 10,5 миллионов рублей, - рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Александр Кузнецов. – Инспекторам составлено 248 протоколов об административных правонарушениях, по переданным материалам возбуждено 22 уголовных дела.

За нелегальную охоту предусмотрена административная и уголовная ответственность. Вторая наступает, если ущерб превышает 40 тысяч рублей. Наказание за это – лишение свободы до двух лет. А если ущерб превышает 120 тысяч, то до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге во время падения крана из-за урагана пострадал рабочий
В Екатеринбурге на четырехлетнюю девочку с девятого этажа упала оконная рама
Когда у студентов начнутся каникулы 2020: отвечает губернатор Куйвашев
Послаблений не будет: Евгений Куйвашев объяснил, почему продлил режим самоизоляции
Жительницу Урала будут судить за сбыт напечатанных дома двухтысячных купюр
Из-за урагана в Екатеринбурге задержали самолет, отправляющийся в Уфу
На Екатеринбург обрушился ураган
На Среднем Урале разыскивают усатого мужчину с татуировкой группы крови на руке
С начала года в лесах Свердловской области поймали 248 браконьеров
Аркадий Чернецкий рассказал, как работает Совет Федерации в период коронавируса
Екатеринбуржца отправили под суд за незаконные валютные операции на 1,7 миллиардов рублей
Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно
Урал занял последнее место в списке федеральных округов по смертям от COVID-19