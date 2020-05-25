25 Май 2020 2020-05-25T14:38:12+03:00

С начала года в лесах Свердловской области поймали 248 браконьеров Фото: Евгения ГУСЕВА

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С начала года охотинспекторы Свердловской области поймали 248 браконьеров, нелегально отстреливающих животных в лесах региона. Госинспекторами департамента по охране, контролю и регулированию животного мира было проведено 1 324 рейда.

- В ходе них выявлена незаконная добыча 78 диких животных: 53 косуль, 21 лося и 4 птиц. Ущерб от незаконной охоты составил порядка 10,5 миллионов рублей, - рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Александр Кузнецов. – Инспекторам составлено 248 протоколов об административных правонарушениях, по переданным материалам возбуждено 22 уголовных дела.

За нелегальную охоту предусмотрена административная и уголовная ответственность. Вторая наступает, если ущерб превышает 40 тысяч рублей. Наказание за это – лишение свободы до двух лет. А если ущерб превышает 120 тысяч, то до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU