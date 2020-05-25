25 Май 2020 2020-05-25T14:17:03+03:00

Екатеринбуржца отправили под суд за незаконные валютные операции на 1,7 миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина вместе со своей бандой «работал» с 2013 по 2014 года

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге под суд отправили местного 39-летнего жителя, которого обвиняют в незаконных валютных операциях. В 2013-2014 годах он вместе с сообщниками переводит деньги за границу с помощью предоставления в банк поддельных документов о целях и назначении перевода.

- Денежные средства сообщники получали от коммерческой деятельности по реализации товаров, ввозимых из-за рубежа, на территории России, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Таким образом екатеринбуржцу удалось провести больше 1,7 миллиардов рублей, после чего его и его банду поймали сотрудники региональной ФСБ. В ходе расследования уголовного дела на недвижимое имущество суд наложил арест. Следователи провели больше 50 экспертиз, после чего направили дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU