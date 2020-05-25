Урал занял последнее место в списке федеральных округов по смертям от COVID-19

25 Май 2020 2020-05-25T13:57:45+03:00

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Свердловская область и другие регионы Уральского федерального округа оказались на последнем, восьмом месте рейтинга по смертям от коронавируса. Это говорит о том, что в уральских регионах от коронавируса умирают реже, чем в регионах других федеральных округов.

В УрФО по данным на 24 мая зафиксировано 11 264 заражения, из которых почти 4 тысячи - на Свердловскую область. Рейтинг заражений по округу 6 человек – на 1 тысячу населения, число смертей на 100 тысяч населения – 0,469.

Напомним, что по данным на 25 мая в Свердловской области - 279 новых зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе выздоровели 1270 человек, 44 из них – за последние сутки. Скончались от нового вируса на Среднем Урале 18 человек.

Фото: сайт Полномочного представителя президента в УрФО

ИСТОЧНИК KP.RU