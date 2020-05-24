Утром в Екатеринбурге погиб повар, который ехал на работу в тубдиспансер

24 Май 2020 2020-05-24T09:25:55+03:00

Мужчина ехал на мопеде без защитного шлема

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В Екатеринбурге рано утром погиб 39-летний водитель скутера, который ехал на работу в больницу.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, все произошло 24 мая в половине седьмого утра на дублере Сибирского тракта, 56.

- Водитель мопеда «VENTO», двигаясь по закрытой территории Свердловского областного противотуберкулезного диспансера, не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень, после чего на мачту уличного освещения, - рассказали в ГИБДД.

В результате аварии мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Мужчина ехал без шлема. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Как установили инспекторы, мужчина работал поваром в тубдиспансере и ехал на смену. Погибший ехал без шлема. Его общий стаж вождения составляет 20 лет.

- На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга. Сотрудниками полиции на месте были произведены замеры и составлены процессуальные документы, - уточнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что при движении на двухколесном транспорте нужно обязательно использовать мотошлемы и другую защитную экипировку.

ИСТОЧНИК KP.RU