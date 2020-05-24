Утром в Екатеринбурге погиб повар, который ехал на работу в тубдиспансер
В Екатеринбурге рано утром погиб 39-летний водитель скутера, который ехал на работу в больницу.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, все произошло 24 мая в половине седьмого утра на дублере Сибирского тракта, 56.
- Водитель мопеда «VENTO», двигаясь по закрытой территории Свердловского областного противотуберкулезного диспансера, не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень, после чего на мачту уличного освещения, - рассказали в ГИБДД.
В результате аварии мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Мужчина ехал без шлема. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Как установили инспекторы, мужчина работал поваром в тубдиспансере и ехал на смену. Погибший ехал без шлема. Его общий стаж вождения составляет 20 лет.
- На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга. Сотрудниками полиции на месте были произведены замеры и составлены процессуальные документы, - уточнили в ГИБДД.
Госавтоинспекция напоминает, что при движении на двухколесном транспорте нужно обязательно использовать мотошлемы и другую защитную экипировку.
ИСТОЧНИК KP.RU