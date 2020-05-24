2020-05-24T09:25:55+03:00
Происшествия

Утром в Екатеринбурге погиб повар, который ехал на работу в тубдиспансер

Мужчина ехал на мопеде без защитного шлема
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Погибший врезался в бордюр. Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаПогибший врезался в бордюр. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге рано утром погиб 39-летний водитель скутера, который ехал на работу в больницу.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, все произошло 24 мая в половине седьмого утра на дублере Сибирского тракта, 56.

- Водитель мопеда «VENTO», двигаясь по закрытой территории Свердловского областного противотуберкулезного диспансера, не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень, после чего на мачту уличного освещения, - рассказали в ГИБДД.

В результате аварии мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Мужчина ехал без шлема. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Мужчина ехал без шлема. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Как установили инспекторы, мужчина работал поваром в тубдиспансере и ехал на смену. Погибший ехал без шлема. Его общий стаж вождения составляет 20 лет.

- На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга. Сотрудниками полиции на месте были произведены замеры и составлены процессуальные документы, - уточнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что при движении на двухколесном транспорте нужно обязательно использовать мотошлемы и другую защитную экипировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Утром в Екатеринбурге погиб повар, который ехал на работу в тубдиспансер
За время пожароопасного периода свердловское МЧС выявило больше 400 нарушителей
Евгений Куйвашев объяснил утреннюю проверку на рынке «Таганский ряд»
Под Екатеринбургом пропал мужчина с татуировкой дракона
Борт из Киргизии: 40 человек в Екатеринбурге поместили на карантин
«Исчезло обоняние, ужасное ощущение»: жена футболиста Мария Погребняк рассказала, как их семья переживает коронавирус
В Свердловской области еще две смерти от коронавируса
Уральский санаторий освободили от рабочих из Мурманска с коронавирусом
В Нижнем Тагиле устроят массовую вырубку деревьев ради нового моста
Шансонье Новикову вернули шанс на получение миллиона рублей от государства
ВТБ Лизинг предлагает KIA Seltos со скидкой до 5,5%
В Нижнем Тагиле врач, посещавший детские сады, заразился коронавирусом
В Академическом районе Екатеринбурга на дороге сгорела «Газель»