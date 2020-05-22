2020-05-22T20:01:17+03:00
Коронавирус Covid-19

«Госпитализации и выписки происходят круглые сутки»: губернатор объяснил, почему койки с пациентами ставят в коридорах

Евгений Куйвашев объяснил этот факт проблемами с маршрутизацией
Алина СУРИНА
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Евгений Куйвашев объяснил почему пациенты с коронавирусом лежат в коридоре, когда в больницах области много свободных местЕвгений Куйвашев объяснил почему пациенты с коронавирусом лежат в коридоре, когда в больницах области много свободных местФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области продолжает отвечать на вопросы уральцев на своей странице в Instagram. Один из подписчиков поинтересовался у главы региона, почему в больницах города койки с пациентами, госпитализированными с коронавирусом, ставят в коридорах, когда больных, по мнению уральца, можно отвезти в «Екатеринбург Экспо». Евгений Куйвашев ответил, что уже обсудил эту тему с министром здравоохранения.

- О ситуации в одной из городских больниц, где пациенты находились в коридоре, я слышал, – написал губернатор. – Таких вещей мы постараемся избегать. Случай, который вы приводите в пример, связан с проблемами с внутренней маршрутизацией пациентов, вызванными тем, что одни пациенты поступили в больницу, другие еще ее не покинули. Вы должны понять, что госпитализации и выписки происходят практически круглые сутки, ситуация не простая.

Также Евгений Куйвашев объяснил, что международный выставочный центр, в котором сейчас подготовлен госпиталь, не является лечебным учреждением. В нем сейчас развернут специализированный медицинский модуль, который может принимать больных коронавирусом. Он может быть задействован, но сейчас мест для пациентов с COVID-19 достаточно в больницах. В регионе из 5 390 мест свободно 2 700.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 22 мая Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 22 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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