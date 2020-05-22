В Свердловской области за шесть дней зарегистрировано 674 случая заболевания пневмонией

22 Май 2020 2020-05-22T17:00:11+03:00

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В Свердловской области за шесть дней зарегистрировано 674 случая заболевания внебольничной пневмонией. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам губернатора, в настоящее время заболеваемость пневмониями растет.

– Заболеваемость пневмониями и распространение коронавируной инфекции – процессы, которые не могут рассматриваться в отрыве друг от друга. И, конечно, мы внимательно следим за показателями по пневмониям и делаем все, чтобы система здравоохранения у нас была готова оказать таким больным квалифицированную помощь, - написал Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, в рамках мобилизационной работы в связи с ситуацией по коронавирусу, под случаи пневмонии развернули дополнительно более 700 коек. Дифицита мест для лечения в области нет, не смотря на то, что показатель заболевших растет – 16,1 на 100 ьысяч населения.

Также Евгений Куйвашев рассказал, сколько сейчас в регионе свободно мест для заболевших коронавирусом – из 5 390 мест для лечения COVID-19 и пневмониями, больше 2 700 свободно, в том числе 980 – с ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU