УБРиР: онлайн-вкладчики взрослеют

22 Май 2020 2020-05-22T16:04:31+03:00

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Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) проанализировали онлайн-деятельность клиентов в апреле и выяснили, кто чаще открывал вклады, а также какие программы для сохранения сбережений и их роста пользовались повышенным спросом.

Исследования банка показали, что доля вкладов, открытых в УБРиР дистанционно, продолжает расти. По сравнению с апрелем 2019 года их количество увеличилось почти в 2 раза. И если в марте этого года доля таких вкладов достигала 57%, то по итогам апреля она выросла до 70%. Эксперты банка отмечают, что уходу вкладчиков в онлайн способствовал введенный в стране режим самоизоляции, а также рост доверия со стороны клиентов к дистанционным каналам и повышение интернет-грамотности.

В целом наблюдается также рост доли возрастных онлайн-вкладчиков, что подтверждает тот факт, что интернету стали доверять не только молодые, но и люди старшего возраста. Если в апреле 2019 года чаще дистанционно вклады открывали в 35-40 лет (12%), то в этом году больше всего вкладчиков было в возрасте 55-60 лет (12%). При этом чаще всего размещали свои средства на дистанционно открытом банковском вкладе в апреле женщины (64%). И если женщины озабочены получением дополнительного дохода больше в 60-65 лет, то мужчины чаще начинают открывать вклады в чуть более раннем возрасте — 55-60 лет.

«Распространение коронавируса в мире и введение нерабочих дней в стране на правительственном уровне во многом способствовали формированию ситуации неопределенности в области финансов у населения. Это обусловило стремление вкладчиков, с одной стороны, получить дополнительный доход через размещение средств на банковских вкладах, с другой стороны, иметь при этом возможность в любой момент получить деньги обратно в случае непредвиденных событий в жизни», — подчеркивает руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.

По ее словам, для расходных операций лучше всего подходят два дистанционных вклада УБРиР: «Хорошее начало» и «Удобный». Основная доля клиентов банка — 43% — выбрала в апреле вклад «Хорошее начало», обеспечивающий высокую доходность за короткий срок. Оформить его можно в интернет-банке или мобильном приложении.