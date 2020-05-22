Холдинг «РЖД» расширяет возможности электронной торговой площадки для клиентов и поставщиков

22 Май 2020 2020-05-22T16:01:07+03:00

С 22 мая пользователи площадки смогут выбрать поставщика конкретной услуги уже на этапе оформления заказа Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Холдинг «РЖД» продолжает совершенствовать функционал электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП). С 22 мая пользователи площадки смогут выбрать поставщика конкретной услуги уже на этапе оформления заказа, до оплаты. Ранее клиент, сформировав заказ и получив разные по стоимости и срокам исполнения предложения, узнавал поставщика только после оплаты заказа.

С внедрением нового принципа ЭТП ГП становится маркетплейс-платформой, более удобной для клиентов и позволяющей поставщикам более полно использовать цифровые каналы продаж, в частности, реализовывать программы лояльности.

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К электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» уже подключены более 80 компаний, среди которых – 72 оператора подвижного состава, 3 терминально-складских оператора, 5 перевозчиков и 6 стивидорных компаний.

Клиентская база превышает 5,1 тыс. пользователей.

Оператором платформы является ООО «Цифровая логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»).