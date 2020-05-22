2020-05-22T14:27:40+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь и ВИЗ оказывают дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам

ВИЗ-Сталь и ВИЗ направят более 2,5 млн рублей на дополнительную помощь действующим и бывшим сотрудникам завода
Поделиться:
Фото: предоставлено ВИЗ-СтальФото: предоставлено ВИЗ-Сталь
Изменить размер текста:

ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК) направят более 2,5 млн рублей на дополнительную помощь действующим и бывшим сотрудникам завода на фоне пандемии коронавируса. Участниками программы, которая реализуется через социального партнера Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие», станут более 1500 человек.

Единовременную денежную помощь направили многодетным семьям сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет. Материальную поддержку также получат одинокие родители и семьи, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках благотворительной акции «Мы рядом» заслуженным заводчанам доставили около 200 наборов с продуктами и предметами первой необходимости. В ближайшее время планируется передать ветеранам еще около 1300 тысяч наборов.

Доставку наборов осуществляют волонтеры ВИЗ-Стали и ВИЗа, которые также выполняют заявки одиноких пенсионеров о покупке лекарств, по оказанию бытовых услуг и т.д. Всех добровольцев обеспечили средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками, одноразовыми перчатками и индивидуальными антисептиками. При общении с пожилыми людьми они строго соблюдают социальную дистанцию.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк Уралсиб отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май
В Свердловской области за шесть дней зарегистрировано 674 случая заболевания пневмонией
Медики Свердловской области за сутки обследовали на коронавирус больше шести тысяч человек
УБРиР: онлайн-вкладчики взрослеют
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют детские лагеря: отвечает вице-губернатор
Зачем заболевших COVID-19 из Екатеринбурга увозят в областные больницы: объясняет вице-губернатор
Всех сотрудников «Красного&Белого» в Екатеринбурге, где произошла вспышка COVID-19, протестировали за счет компании
Холдинг «РЖД» расширяет возможности электронной торговой площадки для клиентов и поставщиков
Николай Коляда объявил о закрытии театра с 1 июня
ВИЗ-Сталь и ВИЗ оказывают дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам
В Екатеринбурге экс-сотрудница банка украла у дедушки миллион рублей
Больше 200 обманутых дольщиков в Екатеринбурге получат новые квартиры
ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
В Екатеринбурге под суд отправили кибермошенников, орудовавших по всей России
Екатеринбуржцу выплатят 152 тысячи за сломанный холодильник
К отрытию Универсиады-2023 на «Екатеринбург-арене» установят факел
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге