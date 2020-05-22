ВИЗ-Сталь и ВИЗ оказывают дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам

22 Май 2020 2020-05-22T14:27:40+03:00

ВИЗ-Сталь и ВИЗ направят более 2,5 млн рублей на дополнительную помощь действующим и бывшим сотрудникам завода

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ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК) направят более 2,5 млн рублей на дополнительную помощь действующим и бывшим сотрудникам завода на фоне пандемии коронавируса. Участниками программы, которая реализуется через социального партнера Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие», станут более 1500 человек.

Единовременную денежную помощь направили многодетным семьям сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет. Материальную поддержку также получат одинокие родители и семьи, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках благотворительной акции «Мы рядом» заслуженным заводчанам доставили около 200 наборов с продуктами и предметами первой необходимости. В ближайшее время планируется передать ветеранам еще около 1300 тысяч наборов.

Доставку наборов осуществляют волонтеры ВИЗ-Стали и ВИЗа, которые также выполняют заявки одиноких пенсионеров о покупке лекарств, по оказанию бытовых услуг и т.д. Всех добровольцев обеспечили средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками, одноразовыми перчатками и индивидуальными антисептиками. При общении с пожилыми людьми они строго соблюдают социальную дистанцию.