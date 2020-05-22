2020-05-22T12:32:17+03:00
Общество

Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге

Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 для обеспечения быстрой и безопасной доставки SIM-карт из своего интернет-магазина заручилась поддержкой сервиса «Яндекс.Такси». В дневные часы время от оформления заказа до приезда и передачи SIM-карты клиенту сравнимо с продолжительностью средней поездки на такси. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения.

В условиях роста онлайн-заказов Tele2 важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. Оператор предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту без долгого ожидания или визита в точку самовывоза. Новым способом доставки заказов из интернет-магазина Tele2 стал сервис «Яндекс.Такси».

Услуга уже доступна в более чем 300 городах страны, включая Екатеринбург. После оформления заказа «Яндекс.Такси» получает от Tele2 два адреса – координаты ближайшего салона, где водитель может забрать карту, и адрес клиента для доставки. Автомобили, на которых выполняются заказы, проходят частую дезинфекцию, водители пользуются масками и антисептиком. От водителя клиент получает SIM-карту и инструкцию для ее активации, весь процесс передачи при этом занимает меньше минуты.

Совместный проект мобильного оператора с сервисом такси позволяет Tele2, с одной стороны, позаботиться о безопасности клиентов и предложить им новый сценарий доставки, с другой – сохранить высокое качество сервисов и усилить фокус на онлайн-подключениях.

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Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге
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