На Урале поймали водителя, который едва не переехал маму с двумя детьми
Вечером 13 мая в Алапаевске, что в Свердловской области, едва не произошло страшное ДТП: водитель иномарки Audi на большой скорости ехал по улице Николая Островского, начал обгонять попутную машину и выехал на встречку, где по «зебре» проходили мама с двумя детьми.
К счастью, аварии удалось избежать. Однако после этого полицейские заинтересовались им и стали искать. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, водитель оказался 40-летним местным жителем. Инспекторам он объяснил это тем, что уставшим возвращался с работы и очень торопился попасть домой.
Водитель едва не переехал маму с детьми.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
В итоге, его привлекли к ответственности сразу по трем статьям: за выезд на встречку, за непропуск пешеходов на «зебре». Кроме того, на него были составлены еще два материала за уклонение от наказания в виде 40 часов обязательных работ, которые ему назначил Алапаевский мировой суд.
ИСТОЧНИК KP.RU