22 Май 2020 2020-05-22T11:43:16+03:00

На Урале поймали водителя, который едва не переехал маму с двумя детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вечером 13 мая в Алапаевске, что в Свердловской области, едва не произошло страшное ДТП: водитель иномарки Audi на большой скорости ехал по улице Николая Островского, начал обгонять попутную машину и выехал на встречку, где по «зебре» проходили мама с двумя детьми.

К счастью, аварии удалось избежать. Однако после этого полицейские заинтересовались им и стали искать. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, водитель оказался 40-летним местным жителем. Инспекторам он объяснил это тем, что уставшим возвращался с работы и очень торопился попасть домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/780534" frameborder="0"></iframe> Водитель едва не переехал маму с детьми.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В итоге, его привлекли к ответственности сразу по трем статьям: за выезд на встречку, за непропуск пешеходов на «зебре». Кроме того, на него были составлены еще два материала за уклонение от наказания в виде 40 часов обязательных работ, которые ему назначил Алапаевский мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU