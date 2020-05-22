2020-05-22T11:43:16+03:00
Происшествия

На Урале поймали водителя, который едва не переехал маму с двумя детьми

Трагедии удалось избежать, но мужчину привлекли сразу по трем статьям
Мария Трапезникова
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На Урале поймали водителя, который едва не переехал маму с двумя детьмиНа Урале поймали водителя, который едва не переехал маму с двумя детьмиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером 13 мая в Алапаевске, что в Свердловской области, едва не произошло страшное ДТП: водитель иномарки Audi на большой скорости ехал по улице Николая Островского, начал обгонять попутную машину и выехал на встречку, где по «зебре» проходили мама с двумя детьми.

К счастью, аварии удалось избежать. Однако после этого полицейские заинтересовались им и стали искать. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, водитель оказался 40-летним местным жителем. Инспекторам он объяснил это тем, что уставшим возвращался с работы и очень торопился попасть домой.

Водитель едва не переехал маму с детьми.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В итоге, его привлекли к ответственности сразу по трем статьям: за выезд на встречку, за непропуск пешеходов на «зебре». Кроме того, на него были составлены еще два материала за уклонение от наказания в виде 40 часов обязательных работ, которые ему назначил Алапаевский мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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