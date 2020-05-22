В Нижнем Тагиле начали ремонтировать 14 улиц
В Нижнем Тагиле приступили к ремонтам дорог на 14 улицах города в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В перечень вошли: улицы Свердлова, Юности, Алтайская, Фестивальная, Кирова, Тагильская, Черных, Кулибина, Шевченко, Красных Зорь, Геологов и дорога к санаторию «Сосновый бор». Как отмечают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, на ряде объектов уже ведется демонтаж старого покрытия, а на других укладывается новое.
- За качеством каждого этапа ремонта следят как кураторы от службы заказчика городского хозяйства, так и представители общественности и СМИ, - рассказа замглвы мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.
В основном, работать дорожники собираются по вечерам, поскольку днем на многих улицах скапливается большое количество машин.
ИСТОЧНИК KP.RU