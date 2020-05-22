Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют театры, музеи и библиотеки: отвечает министр культуры
Из-за пандемии коронавируса все культурные учреждения в Свердловской области – театры, музее и библиотеки – перешли в онлайн-формат. На официальных сайтах у каждого можно найти десятки трансляций, лекций и даже образовательных программ. Но всем уже не терпится снова открыть двери, выйти на сцены и вживую услышать аплодисменты.
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина рассказала, когда музеи, театры и библиотеки начнут работать «в офлайне». По ее словам, уже принят план по поэтапному выходу каждого из учреждений, начиная с 1 июня. Конечно, это зависит от его типа и специфики работы.
- Со среды этой недели, 20 мая, на работу вышли 25% сотрудников. Сейчас они подготавливают учреждения к открытию, составляя мероприятия, - рассказала Светлана Учайкина. - С 18 мая в отпуск ушли 255 сотрудников Академической филармонии. С 1 июня, на месяц раньше, уходят в отпуск работники театров Екатеринбурга.
Как объяснила министр культуры, это необходимо для того, чтобы уже в середине июля они смогли провести репетиции – чтобы начать режим работы раньше осени. Поэтому, возможно, новый театральный сезон стартует раньше, чем обычно, - как только ограничительные меры будут сняты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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