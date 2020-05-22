«Екатеринбурггаз» повысил надежность газоснабжения жителей Чкаловского района

22 Май 2020 2020-05-22T09:58:29+03:00

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АО «Екатеринбурггаз» провело техническое перевооружение газораспределительных сетей на Вторчермете. На улице Симферопольская специалисты демонтировали шкафной регулярный пункт №1, который был установлен еще на заре газификации города для газоснабжения жилья офицеров 32 военного городка.

«Старейший газовый шкаф, предназначенный для снижения давления до необходимых для бытовых газовых приборов параметров, заменен на современный, компактный и эргономичный», - пояснил главный инженер ПУ-1 АО «Екатеринбурггаз» Антон Потапенко. Одновременно был демонтирован устаревший газовый колодец, который находился на краю проезжей части, и установлены новые отключающие краны подземного исполнения. «Теперь данное оборудование будет гарантированно служить городу долгие десятилетия. Наша задача - бесперебойное снабжение населения, промышленных предприятий и обеспечение безаварийной работы газового хозяйства. Работы на Симферопольской – это малая доля того объема, который запланирован на летний сезон 2020 года», - сообщил А.Потапенко.

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

В рамках летней ремонтной кампании специалисты АО «Екатеринбурггаз» также переуложили газопроводы и смонтировали новый шкафной газораспределительный пункт в Орджоникидзевском районе по улицам пр.Космонавтов, Чуцкаева и Полевая. В поселке Шувакиш проведены мероприятия по ликвидации дефицита пропускной способности с установкой нового газораспределительного шкафного пункта. Масштабная реконструкция сетей закончена в Верх-Исетском районе, вследствие чего повышено качество газоснабжения Мичуринского и Широкой Речки.

Подготовка газового хозяйства Екатеринбурга к новому отопительному сезону продолжается.