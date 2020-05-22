Угрожая ружьем, украли у парня карту и сотовый: на Урале поймали четырех грабителей

22 Май 2020 2020-05-22T07:35:13+03:00

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В Асбесте, что в Свердловской области, сотрудники Росгвардии «по горячим следам» задержали двух мужчин, которых подозревают в грабеже. У одного из них был с собой обрез охотничьего ружья.

Минувшей ночью поступило тревожное сообщение о том, что на автостоянке напротив дома на улице Махнева четверо неизвестных, угрожая 21-летнему парню, украли у него телефон и банковскую карту. Двух хулиганов удалось задержать сразу, а двое других сбежали в неизвестном направлении.

- В ходе патрулирования росгвардейцы заметили двух горожан схожих по приметам с разыскиваемыми. При установлении личности и опросе на причастность к совершенному преступлению граждане вели себя нервно, на неоднократные требования предъявить документы либо назвать свои данные отвечали отказом, - рассказали в пресс-группе региональной Росгвардии.

Тогда мужчинам предложили проследовать в полицию. Один из них попытался убежать, а другой стал вырываться. В это время у беглеца из-под одежды выпал обрез охотничьего ружья. В итоге, обоих доставили в полицию. Ими оказались мужчины 34 и 33 лет, ранее уже судимых за грабежи. Сейчас по данному факту ведется доследственная проверка, устанавливаются все точные и объективные обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU