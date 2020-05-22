2020-05-22T07:35:13+03:00
Происшествия

Угрожая ружьем, украли у парня карту и сотовый: на Урале поймали четырех грабителей

Теперь ими занимается полиция
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба региональной РосгвардииФото: пресс-служба региональной Росгвардии
Изменить размер текста:

В Асбесте, что в Свердловской области, сотрудники Росгвардии «по горячим следам» задержали двух мужчин, которых подозревают в грабеже. У одного из них был с собой обрез охотничьего ружья.

Минувшей ночью поступило тревожное сообщение о том, что на автостоянке напротив дома на улице Махнева четверо неизвестных, угрожая 21-летнему парню, украли у него телефон и банковскую карту. Двух хулиганов удалось задержать сразу, а двое других сбежали в неизвестном направлении.

- В ходе патрулирования росгвардейцы заметили двух горожан схожих по приметам с разыскиваемыми. При установлении личности и опросе на причастность к совершенному преступлению граждане вели себя нервно, на неоднократные требования предъявить документы либо назвать свои данные отвечали отказом, - рассказали в пресс-группе региональной Росгвардии.

Тогда мужчинам предложили проследовать в полицию. Один из них попытался убежать, а другой стал вырываться. В это время у беглеца из-под одежды выпал обрез охотничьего ружья. В итоге, обоих доставили в полицию. Ими оказались мужчины 34 и 33 лет, ранее уже судимых за грабежи. Сейчас по данному факту ведется доследственная проверка, устанавливаются все точные и объективные обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Числа выздоровевших от COVID-19 на Среднем Урале перевалило за тысячу
В Екатеринбурге отложили открытие центра «Эрмитаж-Урал»
Частные театры на Среднем Урале получили субсидии в 28 миллионов
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют театры, музеи и библиотеки: отвечает министр культуры
«Екатеринбурггаз» повысил надежность газоснабжения жителей Чкаловского района
Ученики детских школ искусств выставляют свои работы на сайте «Синара Центра»
Названо количество самозанятых Свердловской области, которые получили 5 тысяч от государства из-за коронавируса
Белая, желтая и красная: в Кольцово обновили разметку на аэродроме
В Нижнем Тагиле планируют снести аварийный наркодиспансер
Екатеринбуржца, снявшего аккумуляторы с «Камаза», отправили на два года в тюрьму
Угрожая ружьем, украли у парня карту и сотовый: на Урале поймали четырех грабителей
«Склонен к употреблению алкоголя»: в Нижнем Тагиле вторую неделю ищут мужчину в коричневой рубашке
На Урале пьяный мужчина украл телевизор, в чем сам же признался полицейским