2020-05-22T06:50:17+03:00
Происшествия

На Урале пьяный мужчина украл телевизор, в чем сам же признался полицейским

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы в качестве наказания
Мария Трапезникова
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На Урале пьяный мужчина украл телевизорНа Урале пьяный мужчина украл телевизорФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Ревды, что в Свердловской области, 14 мая задержали подозрительного мужчину, который стоял у подъезда одного из домов по улице Карла Либкнехта и был очень пьян. В руках у него был гигантский телевизор. Заподозрив неладное, полицейские решили проверить мужчину.

- В результате беседы он признался, что украл технику. Полицейские доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.

Оказалось, что 33-летний воришка пару дней назад приехал в Ревду из Пермского края на заработки. Тогда же он познакомился с мужчиной, который предложил ему пожить у него. 14 мая они устроили пьяные посиделки, а после того, как хозяин уснул, воришка решил стащить у него телевизор.

Моральный ущерб составил пять тысяч рублей. Свою вину мужчина полностью признал, в содеянном раскаялся. Выяснилось также, что раньше он уже был судим, неоднократно, за кражи. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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