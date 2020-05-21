2020-05-21T22:30:11+03:00
Общество

В Свердловской области расширили перечень предпринимателей для льготного налогообложения

Теперь меры поддержки включаются для 18 дополнительных видов деятельности
Алина СУРИНА
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Евгений Куйвашев отметил, что перечень пострадавших отраслей регулярно актуализируется на федеральном уровнеЕвгений Куйвашев отметил, что перечень пострадавших отраслей регулярно актуализируется на федеральном уровнеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области сегодня на заседании правительства региона расширили перечень предпринимателей для льготного налогообложения. Пакет изменений по мерам налоговой поддержки должны помочь уральским предпринимателям улучшить экономическое положение во время пандемии коронавируса. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, перечень видов предпринимательской деятельности, имеющих право на льготы увеличивается вдвое.

- Помимо снижения налоговых ставок вносятся изменения в порядок переноса сроков уплаты отдельных налогов и расширяется сфера применения норм. Эти меры особенно актуальны для собственников офисных и торговых зданий, сдающих имущество в аренду,- рассказал Евгений Куйвашев

После внесенных изменения ставка 1% по упрощенной системе налогообложения и ставка 1,1% по налогу на имущество организаций будет действовать в отношении 36 видов экономической деятельности. К ним относятся розничная торговля, стоматологическая практика, деятельность автовокзалов и автостанций, деятельность музеев и других организаций.

Также на заседании правительства сегодня в перечень налогоплательщиков, для которых перенесены сроки уплаты налога на имущество внесли собственников недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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