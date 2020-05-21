2020-05-21T15:14:23+03:00
Общество

VK Fest выходит на международный уровень: что посмотреть в последний день фестиваля?

Сегодня зрителей ждут около 15 музыкантов и звездных гостей
Елена БЛАГИНИНА
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Фестиваль уже подходит к концуФестиваль уже подходит к концу
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Первый в России онлайн-фестиваль, который длится целую неделю, подходит к концу. Сегодня уже седьмой день VK Fest!

За шесть дней трансляция VK Fest собрала почти 217 миллионов просмотров, - делятся в пресс-службе ВКонтакте. - Фестиваль посмотрели более 37 миллионов человек.

Фото: предоставлено ВКонтакте

Фото: предоставлено ВКонтакте

Сегодня, в финальный день фестиваля, поклонники увидят выступление британского дуэта Hurts, певца YUNGBLUD и диджея Steve Aoki. Кстати, Hurts впервые исполнят вживую свой новый сингл Voices.

Конечно, это не все, кого ждут на закрытии: пользователи ВКонтакте также увидят, как выступают BrainStorm, Сергей Лазарев, Баста и Руки Вверх!

ИСТОЧНИК KP.RU

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