VK Fest выходит на международный уровень: что посмотреть в последний день фестиваля?
Первый в России онлайн-фестиваль, который длится целую неделю, подходит к концу. Сегодня уже седьмой день VK Fest!
За шесть дней трансляция VK Fest собрала почти 217 миллионов просмотров, - делятся в пресс-службе ВКонтакте. - Фестиваль посмотрели более 37 миллионов человек.
Фото: предоставлено ВКонтакте
Сегодня, в финальный день фестиваля, поклонники увидят выступление британского дуэта Hurts, певца YUNGBLUD и диджея Steve Aoki. Кстати, Hurts впервые исполнят вживую свой новый сингл Voices.
Конечно, это не все, кого ждут на закрытии: пользователи ВКонтакте также увидят, как выступают BrainStorm, Сергей Лазарев, Баста и Руки Вверх!
ИСТОЧНИК KP.RU