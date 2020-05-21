Свинец и другие яды: эксперты объяснили, чем опасны дезодоранты

21 Май 2020 2020-05-21T14:41:21+03:00

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В России растут объемы производства дезодорантов и антиперспирантов, которые пользуются огромной популярностью у покупателей. За первые три месяца этого годы производства подскочили на 28%. Впереди лето, и эти товары продолжать сметать с полок магазинов.

Медики предупредили россиян о том, что не стоит часто использовать дезодоранты, так как они опасны для организма. Об этом пишет NEWS.ru.

Свинец, который входит в состав дезодоранта, служит хорошим антисептиком, однако это вещество токсично для организма, если его использовать постоянно. Также в составе есть титан и цианид.

Тяжелые металлы, входящие в состав дезодорантов, накапливаются в организме. Тем более, когда они наносятся на область кожи рядом с сосудами и лимфоузлами. Постоянное использование такой косметики может спровоцировать отравление или лимфаденит. Дело может дойти до хирургического вмешательства.

В качестве замены можно использовать пасты от пота, в состав которых входят мел и цинк. Цинк не вредит организму.

Также можно использовать специальные прокладки, которые приклеиваются с внутренней стороны рубашек в области подмышек, и защищают одежду от влаги.

ИСТОЧНИК KP.RU