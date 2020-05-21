С начала года в Екатеринбурге произошло 45 ДТП с участием автобусов

21 Май 2020 2020-05-21T14:34:39+03:00

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Только с начала этого года на территории Екатеринбурга произошло 45 аварий с участием автобусов. В них 65 человек получили различные травмы. По вине самих водителей случалось 19 ДТП. В основном, это наезд на пешехода или столкновение машин.

Сегодня днем на улице Малышева водитель иномарки Chevrolet врезался в автобус, который из-за удара отбросило на Hyundai, двигающийся в попутном направлении. В результате пострадали два человека, в том числе – 49-летняя пассажирка автобуса. Ее с переломом левой ключицы и ушибом таза увезли в больницу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Падения пассажиров в общественном транспорте происходят из-за несоблюдения водителями очередности движения при перестроении, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – В трех случаях в Екатеринбурге ДТП произошли при начале движения транспорта с остановки, когда пассажир выпал из открытой двери.

В ряде случаев меры безопасности не соблюдают сами пассажиры: не держатся за поручни, разговаривают по телефону или посылают СМС-сообщения. По статистике, чаще всего в авариях получают травмы пассажиры старше 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU