2020-05-21T14:01:26+03:00
Общество

На Среднем Урале семьям, в которых родители из-за COVID-19 остались без работы, будут доставлять продуктовые наборы

Для оформления заявки достаточно лишь позвонить на «горячую линию»
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале семьям, в которых родители из-за COVID-19 остались без работы, будут доставлять продуктовые наборыНа Среднем Урале семьям, в которых родители из-за COVID-19 остались без работы, будут доставлять продуктовые наборыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Месяц назад Фонд святой Екатерины объявил о старте большого гуманитарного проекта, в рамках которого многодетные семьи со всех точек Свердловской области получили продуктовые наборы. И за этот месяц волонтеры раздали 40 тысяч коробок.

- Считаю, что доставка продуктовых наборов – это важная работа, которая помогает именно тем, кто оказался в сложной ситуации. И мы видим, как абсолютно разные люди объединяются, чтобы стать волонтерами и помочь другим, - рассказал исполнительный директор ресурсного центра «Сила Урала» Владислав Овчинников.

Данные по заболеваемости на 21 мая Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Данные по заболеваемости на 21 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Тогда же фонд запустил «горячую линию», на которую поступали звонки и заявки от населения. И вот, спустя месяц, обращения от граждан и соцорганизаций продолжают поступать. Поэтому фонд решил продлить проект.

На втором этапе продуктовые наборы получат семьи с детьми, в которых родители остались без работы из-за коронавируса, но не могут подтвердить статус малоимущей семьи. В состав коробок входят: рис, греча, мука, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, чай и сладости. Списки на получение формируются при участии Православной службы Милосердия и регионального Минсоцполитики.

Чтобы оставить заявку, достаточно лишь позвонить по телефону «горячей линии» 8 (343) 312-12-35 с 9:00 до 18:00. После проверки всех данных, волонтеры доставят набор адресату. Финансирование проекта взяли на себя гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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