На Урале оштрафовали коммунальщиков за отсутствие мусорок на кладбище

21 Май 2020 2020-05-21T13:43:54+03:00

Представитель компании сделал крайним Думу округа, ссылаясь на то, что она не выделила на это деньги

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Кушвинские коммунальщики заплатят штраф за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований на территории кладбища. В ноябре прошлого года специалисты свердловского Роспотребнадзора обнаружили большое количество нарушений: не было нормальных условий для размещения и временного хранения отходов и мусорных баков.

Санврачи составили протокол об административном нарушении и подали в суд, который назначил коммунальщикам штраф в 250 тысяч рублей. Однако представитель компании не согласился и решил обжаловать решение в Свердловском областном суде, ссылаясь на то, что во всем виновата Дума Кушвинского ГО. Она, по его словам, не стала выделять деньги на содержание старого кладбища.

- Однако его доводы не приняли во внимание. Представленная заявителем справка подтверждает отсутствие ассигнований на апрель 2019 года, а не на момент выявления правонарушения, - объяснили в пресс-службе Облсуда.

Поэтому областной суд оставил решение без изменений – теперь коммунальщики должны выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU