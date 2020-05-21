На Урале оштрафовали коммунальщиков за отсутствие мусорок на кладбище
Кушвинские коммунальщики заплатят штраф за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований на территории кладбища. В ноябре прошлого года специалисты свердловского Роспотребнадзора обнаружили большое количество нарушений: не было нормальных условий для размещения и временного хранения отходов и мусорных баков.
Санврачи составили протокол об административном нарушении и подали в суд, который назначил коммунальщикам штраф в 250 тысяч рублей. Однако представитель компании не согласился и решил обжаловать решение в Свердловском областном суде, ссылаясь на то, что во всем виновата Дума Кушвинского ГО. Она, по его словам, не стала выделять деньги на содержание старого кладбища.
- Однако его доводы не приняли во внимание. Представленная заявителем справка подтверждает отсутствие ассигнований на апрель 2019 года, а не на момент выявления правонарушения, - объяснили в пресс-службе Облсуда.
Поэтому областной суд оставил решение без изменений – теперь коммунальщики должны выплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU