На Урале нарушителей ПДД теперь будут ловить с воздуха

21 Май 2020 2020-05-21T11:04:38+03:00

Инспекторы ГИБДД вместе с авиаотрядом Росгвардии с помощью беспилотника выслеживают любителей выезжать на встречку

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Накануне сотрудники авиаотряда Росгвардии по Свердловской области вместе с инспекторами ГИБДД устроили рейды на трассе «Екатеринбург – Курган». Для более эффективной работы силовики использовали беспилотник, который в радиусе нескольких километров фиксировал выезды на встречку.

- Оператор беспилотника отслеживал происходящее и передавал изображение сотрудникам ГИБДД, которые уже на земле ловили водителей, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Как отметил командир спецбатальона ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области майор полиции Дмитрий Устинов, только за четыре месяца в регионе произошло порядка 131 ДТП, в которых 39 человек погибли и еще 268 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU