В уральской колонии начали шить противочумные костюмы

21 Май 2020 2020-05-21T08:09:42+03:00

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В колонии Нижнего Тагиле ИК-5 начали шить одноразовые противочумные костюмы. 18 мая ГУФСИН России по Свердловской области заключил договор на изготовление 3 500 таких костюмов из санбона. На 20 мая уже было сшито 244 комплекта.

- Чуть ранее в ИК-5 сшили также несколько сотен тысяч масок для лица. Производят здесь и другие швейные изделия, мебель, изделия из металла и товары широкого потребления, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, что уральские колонии подключились к пошиву СИЗов (средств индивидуальной защиты) еще с начала пандемии. Первыми контракт заключила ИК-2 в Екатеринбурге.

А не так давно мы писали о том, что СИЗО №1 в Екатеринбурге закрыли на карантин – там у медработника обнаружили коронавирус. Кстати, в начале апреля там же перешли на «казарменный режим» работы. Все работники, которые обеспечивают работу следственного изолятора и охрану арестантов, 15 дней жили и работали вахтами – прямо на территории изолятора.

ИСТОЧНИК KP.RU