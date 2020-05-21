Выходные в Екатеринбурге будут теплыми и дождливыми

21 Май 2020 2020-05-21T06:38:51+03:00

Выходные в Екатеринбурге будет теплыми и дождливыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Конец рабочей недели в Екатеринбурге будет несколько похож на субтропики: будет тепло и дождливо. А в некоторых районах и вовсе пройдет гроза. Рассказываем, какие температуры спрогнозировали синоптики из Уралгидрометцентра.

В четверг, 21 мая, будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +14…+16. Ветер юго-восточный с порывами до 12 м/сек.

В ночь на пятницу, 22 мая, похолодает до +4…+6. Зато днем потеплеет до +19. Будет также облачно с прояснениями и дождливо. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.

В ночь на субботу, 23 мая, столбики термометров опустятся до +9, осадков не обещают. Но небольшие, кратковременные дожди могут пройти днем. Тогда же потеплеет до +20…+22. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.

В ночь на воскресенье, 24 мая, будет теплее всего – ровно, как и днем: до +23. Будет облачно с прояснениями, может пройти небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU