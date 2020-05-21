2020-05-21T06:20:05+03:00
Общество

Небо над Екатеринбургом подсветили гигантскими прожекторами

Так прошла всероссийская акция «Лучи добра»
Мария Трапезникова
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Фото: МВЦ "Екатеринбург-Экспо"Фото: МВЦ "Екатеринбург-Экспо"
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Минувшим вечером в небо над Екатеринбургом взмыли гигантские столбы света – это различные концертные площадки города присоединились к всероссийской акции «Лучи добра». Она посвящена всем, кому приходится работать во время пандемии.

- Мы, люди из индустрии событий, всегда в авангарде своего времени – в хорошие времена даем зрелищ, а во времена сложные поднимаем дух, - рассказывает гендиректор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов. – Сейчас как никогда нам важно поддержать людей – как тех, кто сражается с «коронакризисом» на передовой, так и тех, кто находится на самоизоляции.

Акция пройдет еще два дня – до 23 мая – с 23:00 до 01:00. В ней приняли участие концерт-холл «Свобода», концертный клуб «Фабрика», РЦ «Антей», Дом офицеров и «Теле-клуб». Точно такое же мероприятие пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани, Краснодаре, Перми, Уфе, Севастополе и Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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