В Нижнем Тагиле начали строить экопарк

21 Май 2020 2020-05-21T06:06:25+03:00

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В Нижнем Тагиле рабочие приступили к строительству экологического парка, который расположится в микрорайоне Муринские пруды. Сейчас строители ведут на объект электричество и протягивают инженерные сети. Уже на следующей неделе здесь начнутся земляные работы, а затем и проработка фундаментов для установки малых архитектурных форм.

- При реализации проектов общественных территорий все будет направлено на то, чтобы сделать их максимально комфортными для жителей, - заявил мэр города Владислав Пинаев.

На территории экопарка планируется установить девять игровых и спортивных зон, велодорожки и игровую площадку для особенных детей. Кроме того, в парке обустроят тропинки, скамейки и беседки.

ИСТОЧНИК KP.RU