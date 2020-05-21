2020-05-21T06:06:25+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле начали строить экопарк

Сейчас на объект протягивают электричество
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии Нижнего ТагилаФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле рабочие приступили к строительству экологического парка, который расположится в микрорайоне Муринские пруды. Сейчас строители ведут на объект электричество и протягивают инженерные сети. Уже на следующей неделе здесь начнутся земляные работы, а затем и проработка фундаментов для установки малых архитектурных форм.

- При реализации проектов общественных территорий все будет направлено на то, чтобы сделать их максимально комфортными для жителей, - заявил мэр города Владислав Пинаев.

На территории экопарка планируется установить девять игровых и спортивных зон, велодорожки и игровую площадку для особенных детей. Кроме того, в парке обустроят тропинки, скамейки и беседки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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