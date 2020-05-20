20 Май 2020 2020-05-20T20:03:36+03:00

Деньги получат работники учреждений соцобслуживания и медики, работающие с пациентами с подозрениями на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деньги получат работники учреждений соцобслуживания и медики, работающие с пациентами с подозрениями на коронавирус

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Губернатор ввел стимулирующие выплаты уральцам, работающим с COVID-пациентами. Соответствующие указы Евгений Куйвашев подписал сегодня. Дополнительные выплаты получат работники учреждений соцобслуживания, которые оказывают услуги в стационарной форме. Имеются в виду организации, в которых из-за коронавируса, введен особый режим работы, предполагающий временную изоляцию персонала.

Выплаты будут начислены:

1. Врачам – в случае невыявления вируса в организации – до 40 тысяч рублей, в случае выявления – до 60 тысяч рублей.

2. Среднему медперсоналу – в случае невыявления вируса в организации – до 25 тысяч рублей, в случае выявления – до 35 тысяч рублей.

3. Социальным работникам, специалистам по социальной работе, по работе с семьей, реабилитологам, психологиам и педагогам – в случае невыявления вируса в организации – до 25 тысяч рублей, в случае выявления – до 35 тысяч рублей.

4. Младшему медперсоналу (сестрам-хозяйкам, санитаркам, сиделкам, младшим медсестрам) – в случае невыявления вируса – до 15 тысяч рублей, в случае выявления – до 20 тысяч.

5. Техническому персоналу и персоналу, занятому на иных должностях – в случае невыявления вируса в организации – до 10 тысяч, в случае выявления – до 15 тысяч рублей.

Выплаты получат те сотрудники, которые были трудоустроены с 15 апреля до 15 июля 2020 года. Кроме того, деньги будут выплачиваться исходя из длительности рабочей смены.

Также губернатор расширил перечень случаев, в которых дополнительное денежное поощрение положено врачам и медперсоналу патологоанатомических отделений и учреждений, участвующих в исследованиях уральцев на коронавирус. Теперь выплаты получат не только в случаях с подтвержденным COVID-19, но и в ситуациях с подозрением на наличие вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU