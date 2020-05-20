Мэр Екатеринбурга разберется с «пробками» в метро
На этой неделе в вестибюлях станций Екатеринбурге из-за тотального досмотра пассажиров стали скапливаться толпы людей. Это многих волнует и даже возмущает, так как в этом случае не соблюдается социальная дистанция.
С этим вопросом жители уральской столицы обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а тот, в свою очередь, позвонил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. В ответ глава города заверил губернатора, что разберется в этом вопросе.
- Конечно, метро – объект стратегической важности, где должны приниматься исчерпывающие меры по обеспечению антитеррористической защищенности людей. Но и безопасность эпидемиологическая сегодня не менее важна, - подчеркнул Евгений Куйвашев.
Также глава региона напомнил о необходимости ответственного поведения в общественных местах и самих горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU