Выпускникам уральского ВУЗа дипломы будут развозить на такси

20 Май 2020 2020-05-20T18:19:43+03:00

В этом году конфедератки и мантии выпускники смогу надеть только дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В этом году из-за ограничений введенных из-за коронавирусной инфекции выпускные для студентов всех уральских высших учебных заведений пройдут в онлайн - формате. В том числе это касается и студентов УрФУ. В этом году ВУЗ оканчивает 6 083 человека. Всем им волонтеры на такси привезут домой конфедератки, мантии и шарфы. А лучшие выпускники на дом получат и дипломы об окончании высшего учебного заведения - документы вручат представители ректората и директора институтов УрФУ.

- Уральский Федеральный Университет первым в России заявил о проведении онлайн-выпускного, при этом мы готовы сохранить все традиции, которые делают праздник УрФУ уникальным. Праздничный набор выпускника - один из таких атрибутов, - рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Ректор УрФУ также добавил, что в день выпускного участники праздника смогут нарядиться в мантии и академические шапочки, чтобы присоединиться к интерактивным трансляциям.

Праздничные наборы будут раздавать бесконтактным способом. Их будут развозить 60 водителей на протяжении нескольких дней. Участники праздника из других городов также получат все атрибуты выпускного, способы доставки сейчас прорабатываются.

ИСТОЧНИК KP.RU