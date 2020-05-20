На Урале врачей разделят для более эффективной помощи пациентам

20 Май 2020 2020-05-20T18:04:26+03:00

Все медики будут поделены на три категории рабочих бригад

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что для более эффективной помощи пациентам в Екатеринбурге и регионе всех врачей в ближайшее время разделят на три категории бригад.

1. Терапевтические бригады, которые будут наблюдать на дому за больными с ОРВИ, контактными и заболевшими коронавирусом и контактными.

2. Отдельные бригады для оказания неотложной помощи больным.

3. Бригады для диспансерного наблюдения и работой со всеми остальными категориями пациентов.

Также будут созданы мобильные бригады из узких специалистов поликлиник.

ИСТОЧНИК KP.RU