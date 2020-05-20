На Урале врачей разделят для более эффективной помощи пациентам
Все медики будут поделены на три категории рабочих бригад
Работу врачей снова оптимизируютФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что для более эффективной помощи пациентам в Екатеринбурге и регионе всех врачей в ближайшее время разделят на три категории бригад.
1. Терапевтические бригады, которые будут наблюдать на дому за больными с ОРВИ, контактными и заболевшими коронавирусом и контактными.
2. Отдельные бригады для оказания неотложной помощи больным.
3. Бригады для диспансерного наблюдения и работой со всеми остальными категориями пациентов.
Также будут созданы мобильные бригады из узких специалистов поликлиник.
ИСТОЧНИК KP.RU