2020-05-20T18:04:26+03:00
Общество

На Урале врачей разделят для более эффективной помощи пациентам

Все медики будут поделены на три категории рабочих бригад
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Работу врачей снова оптимизируютРаботу врачей снова оптимизируютФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что для более эффективной помощи пациентам в Екатеринбурге и регионе всех врачей в ближайшее время разделят на три категории бригад.

1. Терапевтические бригады, которые будут наблюдать на дому за больными с ОРВИ, контактными и заболевшими коронавирусом и контактными.

2. Отдельные бригады для оказания неотложной помощи больным.

3. Бригады для диспансерного наблюдения и работой со всеми остальными категориями пациентов.

Также будут созданы мобильные бригады из узких специалистов поликлиник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор ввел стимулирующие выплаты уральцам, работающим с COVID-пациентами
«Сквер наш»: в Екатеринбурге уничтожили протестное граффити
В Свердловской области за два дня в детских садах открыли 300 дежурных групп
Мэр Екатеринбурга разберется с «пробками» в метро
Выпускникам уральского ВУЗа дипломы будут развозить на такси
На Урале врачей разделят для более эффективной помощи пациентам
Почему в Свердловской области с 19 мая открылись не все поликлиники: объясняет губернатор
Когда откроются ТЦ и кафе: рассказывает главный санврач Свердловской области
«Екатеринбурггаз» заменил старые плиты в квартирах ветеранов
Уральские медики за сутки провели больше семи тысяч исследований проб на коронавирус
Названы условия при которых в Свердловской области откроются детские лагеря
Когда Екатеринбург ждет вторая волна коронавирусной безработицы: отвечает эксперт
Как проходит вакцинация детей в пандемию коронавируса в Екатеринбурге: рассказывает мэрия
Крупнейший провайдер цифровых услуг рассказал, чем уральцы занимаются в интернете
Исследование УБРиР: какие покупки совершали клиенты на самоизоляции