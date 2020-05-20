Когда откроются ТЦ и кафе: рассказывает главный санврач Свердловской области

20 Май 2020 2020-05-20T18:26:42+03:00

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Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, когда в регионе можно будет приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Для снятия ограничений, в том числе и для открытия ТЦ и заведений общепита, показатель распространения коронавируса должен снижаться на протяжении четырех - пяти дней.

- После этого можно немного ослаблять и наблюдать ситуацию в течение семи-девяти дней, и только после этого переходить к следующему этапу. Если завтра у нас начнет стабильно снижаться заболеваемость - через 20 дней, не раньше, мы сможем снимать ограничения, - рассказал Дмитрий Козловских.

Также главный санврач области обратил внимание уральцев, что даже после старта первого этапа снятия ограничений не стоит пытаться вернуться к образу жизни, который человек вел до ситуации с коронавирусом. По его словам, соблюдать меры безопасности будет необходимо до появления вакцины. Напомним. Что к таким мерам относятся минимизация контактов, масочный режим и социальная дистанция.

Напомним, что 13 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о возможном открытии торговых центров и кафе в регионе, но главный санврач области Дмитрий Козловских через два дня направил главе региона обращение, в котором попросил не отменять самоизоляцию из-за неблагоприятной эпидобстановки. В последствии Евгений Куйвашев не стал снимать ограничения действующие в регионе и продлил их до 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU