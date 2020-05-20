Крупнейший провайдер цифровых услуг рассказал, чем уральцы занимаются в интернете

20 Май 2020 2020-05-20T16:07:47+03:00

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По данным крупнейшего телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг, в период самоизоляции жители Екатеринбурга заново открыли для себя сервисы телемедицины, онлайн-кинотеатры, киберспортивные и геймерские платформы, тогда как казанцы и нежегородцы занялись самообразованием, самарцы увлеклись интернет-шопингом, а волгоградцы атаковали сайты государственных услуг.

Индекс цифровой активности компания формирует на основе обезличенных больших данных. МТС анализирует посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

Аналитики учитывают рост или снижение посещения тех или иных ресурсов в сравнении со средними показателями 2019 года. Отправной точкой служит индекс в 5 баллов. Изменение спроса на 25% прибавляет или отнимает один пункт индекса. С начала и до середины мая Екатеринбург показывает индекс в 7-8 баллов, что свидетельствует о росте цифровой активности на 50-75%. В таких городах, как Самара, Казань, Уфа – индекс цифровой активности фиксируется на отметках в 9-10 баллов.

Индекс цифровой активности россиян рассчитывается ежедневно. На изменения данных влияют многие факторы, включая погоду в регионе и распоряжения местных властей

В целом тенденции по всем городам-миллионникам схожи. От Москвы до Владивостока пользователи мобильного интернета стали чаще пользоваться видеоконференцсвязью – по данным на 17 мая 2020 года рост на 89%, интернет-магазинами (+143%), онлайн-кинотеатрами (+269%). Почти не изменилась активность россиян в мессенджерах (+19%). А картографические сервисы и сайты продажи билетов даже потеряли часть своей аудитории (Екатеринбург – минус 32%), хотя к середине мая и в этом сегменте наметился рост на 2% к 2019 году.

Екатеринбург от других крупных городов России отличает невероятный всплеск интереса пользователей к телемедицинским сервисам. Если в середине мая в среднем по России врачи провели на 59% больше онлайн-консультаций, чем год назад, то из Екатеринбурга за один день было отправлено запросов на 704% больше прошлогоднего. В Москве рост таких запросов составил всего 12%, а в Перми даже упал на 23% к 2019 году. В предыдущие майские дни соотношения индексов было схожим. Эти цифры могут свидетельствовать о различной офлайновой доступности медицины в регионах или о доверии к врачебным интернет-консультациям.

Изучая индекс активности россиян на интернет-ресурсах государственных услуг, можно проследить и другую тенденцию. Так жители Европейской части России 17 мая 2020 года обращались на такие сайты значительно чаще прошлогоднего: Волгоград – 305%, Уфа – 329%, Самара – 429%. Тогда, как уральцы, сибиряки и жители Дальнего Востока в лучшем случае лишь удвоили свою активность на госуслугах в сравнении с 2019 годом: Владивосток – на 123%, Екатеринбург – на 113%, Челябинск – на 98%, Новосибирск – на 76%.