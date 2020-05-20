2020-05-20T14:10:20+03:00
Общество

На Среднем Урале за год выросло число мошенничеств

В основном, обманщики выманивают деньги по телефону и через Интернет
Данил СВЕЧКОВМария Трапезникова
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В основном, обманщики выманивают деньги по телефону и через ИнтернетВ основном, обманщики выманивают деньги по телефону и через ИнтернетФото: Алексей БУЛАТОВ
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За год в Свердловской области значительно выросло число мошенничеств. За первые четыре месяца в регионе было зарегистрировано 2 473 преступления в этой сфере – что на 657 больше, чем год назад. А раскрыто – 527, что на 226 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры озвучил замначальника отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции Илья Батанов.

По его данным, рост преступлений зафиксирован сразу во всех территориальных органах. Одна четвертая всех (25%) – кражи с банковских счетов.

- Это новая и стремительно развивающаяся сфера деятельности криминалитета. 721 случай в этом году. Это в два раза больше, чем в прошлом. Раскрыто 207 – на 30% больше, - рассказал Илья Батанов. – Мошенничеств с использованием телекоммуникационных технологий в этом году – 1 814, также наблюдается прирост.

Мошенничеств через Интернет – 1 007. Из них 80 преступлений было раскрыто. Очень часто неизвестные звонят и представляются сотрудниками служб безопасности банков. В этом году было зарегистрировано 316 таких звонков от «Сбербанка», 20 – от «Хоум Кредит банка», 16 – от «ВТБ», 15 – «Альфа банка», 6 – «Тинькоффа», 5 – «Совкомбанка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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