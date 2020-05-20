Как в России исправляют ситуацию с дорогами

20 Май 2020 2020-05-20T14:03:58+03:00

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Сегодня на российских дорогах ситуация намного лучше, чем 4-5 лет назад. Об этом смело говорит депутат Госдумы и лидер общественного движения «Убитые дороги» Александр Васильев.

Народный избранник вместе с единомышленниками несколько лет колесит по регионам России, где исследует качество дорог, а по итогам публикует рейтинги. Лучше всего дела дорожные обстоят в Казани, Тюмени, Белгороде и Москве, пишет KP.ru.

Ситуация начала меняться в лучшую сторону 4 года назад, когда российская дорожная мафия получила по зубам от федеральной власти. Тогда во время «прямой линии» с Владимиром Путиным президенту со всей страны стали жаловаться на качество дорог.

Тогда Путин заявил, что средств в дорожных фондах страны хватает, но их разбазаривают. После этого начались расследования, многие в регионах получили реальные сроки.

В то же время приняли национальную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в которую с 2019 по 2024 год вложат 4,7 триллионов рублей. Таких денег в дорожную отрасль еще не вкладывали. Но привычка тянуть грязные региональные «руки» в золотой федеральный «карман» осталась у многих. Поэтому эксперты предложили постепенно исправлять ситуацию, меняя законодательство.

Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию: мнение экспертов

1. У каждой дороги должен быть хозяин, который несет полную ответственность, вплоть до уголовной, за состояние трассы.

2. Строительные работы на дорогах должны быть лицензированы. Тут не должны появляться фирмы-однодневки. Компаниям нужно присвоить классы: новая фирма получает небольшую дорожку во дворе. Справился – получаешь кусок улицы, и так далее по нарастающей.

3. Изменений процедуры конкурсов на получение подряда. Сегодня выигрывает тот, кто попросит меньше денег. Это неправильно. Нужно проводить конкурс в два этапа: на первом выбирать компанию с опытом, техникой и хорошими кадрами, на второй – тех, кто предложит более низкую цену, но снижать не больше 15%, а не 30%, как сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU