2020-05-20T14:03:58+03:00
Экономика

Как в России исправляют ситуацию с дорогами

Эксперты предложили несколько вариантов
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
К ремонту нужно допускать только проверенные организацииК ремонту нужно допускать только проверенные организацииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня на российских дорогах ситуация намного лучше, чем 4-5 лет назад. Об этом смело говорит депутат Госдумы и лидер общественного движения «Убитые дороги» Александр Васильев.

Народный избранник вместе с единомышленниками несколько лет колесит по регионам России, где исследует качество дорог, а по итогам публикует рейтинги. Лучше всего дела дорожные обстоят в Казани, Тюмени, Белгороде и Москве, пишет KP.ru.

Ситуация начала меняться в лучшую сторону 4 года назад, когда российская дорожная мафия получила по зубам от федеральной власти. Тогда во время «прямой линии» с Владимиром Путиным президенту со всей страны стали жаловаться на качество дорог.

Тогда Путин заявил, что средств в дорожных фондах страны хватает, но их разбазаривают. После этого начались расследования, многие в регионах получили реальные сроки.

В то же время приняли национальную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в которую с 2019 по 2024 год вложат 4,7 триллионов рублей. Таких денег в дорожную отрасль еще не вкладывали. Но привычка тянуть грязные региональные «руки» в золотой федеральный «карман» осталась у многих. Поэтому эксперты предложили постепенно исправлять ситуацию, меняя законодательство.

Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию: мнение экспертов

1. У каждой дороги должен быть хозяин, который несет полную ответственность, вплоть до уголовной, за состояние трассы.

2. Строительные работы на дорогах должны быть лицензированы. Тут не должны появляться фирмы-однодневки. Компаниям нужно присвоить классы: новая фирма получает небольшую дорожку во дворе. Справился – получаешь кусок улицы, и так далее по нарастающей.

3. Изменений процедуры конкурсов на получение подряда. Сегодня выигрывает тот, кто попросит меньше денег. Это неправильно. Нужно проводить конкурс в два этапа: на первом выбирать компанию с опытом, техникой и хорошими кадрами, на второй – тех, кто предложит более низкую цену, но снижать не больше 15%, а не 30%, как сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Екатеринбурггаз» заменил старые плиты в квартирах ветеранов
Уральские медики за сутки провели больше семи тысяч исследований проб на коронавирус
Названы условия при которых в Свердловской области откроются детские лагеря
Когда Екатеринбург ждет вторая волна коронавирусной безработицы: отвечает эксперт
Как проходит вакцинация детей в пандемию коронавируса в Екатеринбурге: рассказывает мэрия
Крупнейший провайдер цифровых услуг рассказал, чем уральцы занимаются в интернете
Исследование УБРиР: какие покупки совершали клиенты на самоизоляции
Увидела соперницу и схватилась за нож: на Урале завели два дела на девушку, вломившуюся в дом к бывшему ухажеру
Татьяна Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в Свердловской области
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области возобновят плановые госпитализации: отвечает вице-губернатор
В Екатеринбурге проверили 30% всех магазинов «Красное&Белое»: какие нарушения нашли
На Среднем Урале растет число больных пневмонией
Tele2 получила 6 наград за лучший клиентский опыт
На Среднем Урале за год выросло число мошенничеств
Как в России исправляют ситуацию с дорогами
VK Fest продолжается: что посмотреть в оставшиеся дни?
Полицейские Екатеринбурга поймали шесть тысяч водителей с тонированными стеклами
Деревья, высаженные активистами в парке УрГУПС в Екатеринбурге, не станут уничтожать
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотечным программам
Помочь рублем: депутат предложил избавить людей от налогов и компенсировать им оплату коммуналки
Сезон отпусков 2020 в России: куда и как люди поедут на отдых
В Екатеринбурге полицейские устроили погоню с оружием за неадекватным водителем
Хранение гигабайтов и защита от подписок: МегаФон запустил новые тарифы
Стало известно, когда в Екатеринбурге закончат ремонт развязки на Серафимы Дерябиной
Госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге получит 50 аппаратов ИВЛ
На Урале названы сроки, когда замкнут ЕКАД
В Екатеринбурге расширили график опрессовок