2020-05-20T13:56:24+03:00
Общество

Полицейские Екатеринбурга поймали шесть тысяч водителей с тонированными стеклами

Многим теперь грозит штраф в 500 рублей
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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С начала года полицейские Екатеринбурга поймали больше шести тысяч водителей с тонированными стеклами – 6 596. Только за четыре часа рейдов, которые проходили накануне в столице Урала, было остановлено больше 50 машин-нарушителей.

- Водителей привлекли к административной ответственности. Санкцией предусмотрено наказание в виде штрафа в 500 рублей, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Некоторые водители добровольно сняли черную пленку со стекол. Требования об устранении нарушения получили восемь человек – они должны избавиться от тонировки в течение 10 дней. Если водители этого не сделают, то им грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток.

Согласно требованиям госстандарта, передние боковые стекла и лобовое стекло должны иметь свтопропускание не меньше 70%. В противном случае тонированные стекла ухудшат обзор для водителя и спровоцировать ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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