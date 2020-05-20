VK Fest продолжается: что посмотреть в оставшиеся дни?

20 Май 2020 2020-05-20T15:45:07+03:00

Идет уже шестой день онлайн-фестиваля

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Уже шестой день идет VK Fest - первый онлайн-фестиваль, который длится целую неделю. В одной из самых популярных соцсетей постоянно идут трансляции с выступлениями популярных певцов, актеров и стендаперов.

- Участие в VK Fest подтвердили больше 70 артистов и звездных гостей, - рассказывают в пресс-службе ВКонтакте.

Расписание на шестой день VK Fest!

Cегодня поклонники смогут услышать грузинскую группу MGZAVREBI, Noize MC, Макса Барских и даже Диму Билана. Но, конечно они не единственные гости фестиваля - выбирайте из списка тех, кто вам по душе и подключайтесь к VK Fest! Cегодня трансляция начнется в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU