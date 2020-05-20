Банк Уралсиб снизил ставки по ипотечным программам

20 Май 2020 2020-05-20T13:02:39+03:00

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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Максимальное снижение произошло по программам на покупку строящегося жилья и на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков – при сумме кредита 5 млн рублей и выше.

Минимальная ставка по программам на покупку жилья на первичном рынке и рефинансированию ипотечных кредитов сторонних банков для кредитов от 5 млн рублей теперь составляет 8,99% годовых, для кредитов на покупку жилья на первичном рынке до 5 млн рублей минимальная ставка составляет 9,49% годовых, а для рефинансирования – от 9,79%. По программам на покупку жилья на вторичном рынке минимальная ставка также составляет 9,49% годовых. По программе «Легкий старт» с возможностью сокращения платежа в первые 24 месяца, ставка составляет от 9,99% годовых. Также ставки были снижены и по программе целевого и нецелевого кредитования под залог имеющейся недвижимости, минимальная ставка теперь составляет 11,49% годовых.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия действительны на 20.05.2020г. Процентная ставка за пользованием кредитом устанавливается в зависимости от: суммы кредита, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности и страхования титула (недвижимость на вторичном рынке), категории заемщика, формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам), вида приобретаемого объекта недвижимости и размера первоначального взноса. Кредит на приобретение квартиры в многоквартирном доме, квартиры в таунхаусе (в т.ч. с земельным участком), или апартаментов по договору купли-продажи, договору участия в долевом строительстве или договору уступки прав требования устанавливается в следующем диапазоне: от 8,99% до 17,29% годовых. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб., по нецелевому кредиту под залог имеющейся недвижимости – 500 000 руб., максимальная сумма – 50 000 000 руб., по нецелевому кредиту под залог имеющейся недвижимости – 6 000 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 3 до 30 лет (включительно), по нецелевому кредиту под залог имеющейся недвижимости – от 1 до 15 лет (включительно). Максимальная сумма кредита определяется на основании оценки кредито- и платежеспособности заемщиков и предоставленного обеспечения. Минимальный первоначальный взнос от 10% до 40% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Дополнительные

расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков (является добровольным), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение – залог приобретаемого или иного объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка.

Подробная информация по условиям кредитования – по телефону справочной службы 8-800-250-57-57 или на сайте Банка www.uralsib.ru. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015 г.