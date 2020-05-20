В Екатеринбурге полицейские устроили погоню с оружием за неадекватным водителем

20 Май 2020 2020-05-20T12:40:17+03:00

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В Екатеринбурге ранним утром 17 мая в Верх-Исетском районе инспекторы ГИБДД устроили погоню за неадекватным пьяным водителем, который пытался от них скрыться. Во время погони он игнорировал требования полицейских остановиться, неоднократно проезжал перекрестки на красный свет, нарушая правила ПДД.

- Правонарушителя преследовали по улице Токарей, через перекресток Бебеля – Пехотинцев, далее погоня продолжилась по улице Донбасская, Машиностроителей и проспекту Космонавтов, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/780114" frameborder="0"></iframe> Погоня за пьяным водителем.Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Но водитель продолжал уходить и не обращал внимания на сигналы полицейских, тогда инспекторам пришлось применять оружие, прострелив легковушке колеса. Машина остановилась только на улице Турбинная. За рулем сидел 24-летний водитель, который по всем внешним признакам был пьян, в салоне находились еще три пассажира. Проходить освидетельствование молодые люди отказались.

На место задержания прибыла следственно-оперативная группа. Пойманных доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. На всех составили административные протоколы – в том числе и за проезд на красный свет. Как добавили в полиции, в ходе применения оружия никто не пострадал. А решение по этой ситуации будет принимать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU