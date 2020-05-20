Госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге получит 50 аппаратов ИВЛ

20 Май 2020 2020-05-20T12:00:55+03:00

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Свердловский госпиталь ветеранов войн, который находится в Екатеринбурге, получит 50 аппаратов ИВЛ от СОСПП. Стоимость закупки – 68,5 миллионов рублей. С просьбой к предпринимателям обратился региональный оперштаб.

- Нам удалось собрать на спецсчет СОСПП более 100 миллионов рублей в кратчайшие сроки. С помощью этих средств приобретаются экспресс-тесты и оборудование для городских больниц и диагностических лабораторий, различные препараты, медицинская одежда и средства защиты для медиков, санврачей и полиции, - рассказал президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

График заболеваемости на 20 мая 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На сегодняшний день помощь получили уже больницы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Асбесте. Заявки продолжают поступать. Первая партия аппаратов ИВЛ (20 штук) уже была доставлена в госпиталь ветеранов войн. В ближайшие дни придут оставшиеся 30.

Напомним, что на сегодняшний день госпиталь полностью перепрофилировали в инфекционный, туда ежедневно поступают новые заболевшие коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU