На Урале названы сроки, когда замкнут ЕКАД

20 Май 2020 2020-05-20T11:44:29+03:00

В правительстве Свердловской области сообщили, когда строители должны будут закончить участок от Полевского до Челябинского тракта

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Несмотря на пандемию коронавируса, дорожные строительные работы в Свердловской области не останавливались ни на день. Об этом заявил 20 мая Василий Старков, глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

- На 2020 год дорожный фонд у нас составляет 18,5 миллиардов рублей, - говорит Василий Старков. - Дополнительно по поручению губернатора было выделено 900 миллионов рублей на строительство моста через нижнетагильский пруд.

В правительстве области отмечают, что денег, которые были выделены на дороги в этом году почти на миллиард больше, чем в прошлом.

- Май балует погодой, мы плотно приступили к строительным работам, - рассказывает Василий Старков. – Почти 20 тысяч тонн щебеночного и бетонного покрытия было уложено. Задачи у нас масштабные. В 2022 году в конце года нам необходимо закончить строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) на участке от Полевского до Челябинского тракта, а также закончить реконструкцию участка от Челябинского до Тюменского тракта.

В министерстве добавляют, что летом на строительство ЕКАД должны поступить дополнительные деньги с федерального уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU