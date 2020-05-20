На Урале названы сроки, когда замкнут ЕКАД
Несмотря на пандемию коронавируса, дорожные строительные работы в Свердловской области не останавливались ни на день. Об этом заявил 20 мая Василий Старков, глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.
- На 2020 год дорожный фонд у нас составляет 18,5 миллиардов рублей, - говорит Василий Старков. - Дополнительно по поручению губернатора было выделено 900 миллионов рублей на строительство моста через нижнетагильский пруд.
В правительстве области отмечают, что денег, которые были выделены на дороги в этом году почти на миллиард больше, чем в прошлом.
- Май балует погодой, мы плотно приступили к строительным работам, - рассказывает Василий Старков. – Почти 20 тысяч тонн щебеночного и бетонного покрытия было уложено. Задачи у нас масштабные. В 2022 году в конце года нам необходимо закончить строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) на участке от Полевского до Челябинского тракта, а также закончить реконструкцию участка от Челябинского до Тюменского тракта.
В министерстве добавляют, что летом на строительство ЕКАД должны поступить дополнительные деньги с федерального уровня.
ИСТОЧНИК KP.RU